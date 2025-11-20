В своем посте Уиткофф предположил, что утечка информации о «тайном плане» журналисту Axios могла произойти от некоего «К».
«Должно быть, он получил это от К», — такое сообщение было отправлено и впоследствии удалено спецпосланником Трампа. Цитирует пост Уиткоффа издание RTVI.
Вероятно, Уиткофф хотел отправить это сообщение приватно какому-то адресату, сообщает Sky News. Журналисты предполагают, что под буквой «К» имелся в виду Кирилл Дмитриев — руководитель российского Фонда прямых инвестиций. Данный казус позволяет составить определенное впечатление о степени участия России в негласных переговорах, факт которых Кремль опроверг.
Очевидно, Стив Уиткофф полагал, будто публикует личное сообщение, так как его пост впоследствии был оперативно удален.
По данным источников FT, именно Уиткофф передал предложения украинской стороне во время встречи в Майами с секретарем Совет нацбезопасности и обороны Украины Рустамом Умеровым.
«Кто такой “К” в послании Уиткоффа? Вероятно, это Кирилл Дмитриев, ставший неофициальным и неожиданным посланником Путина в Вашингтоне. Дмитриев, родившийся в Киеве и окончивший Стэнфорд, по сути, является российским аналогом Уиткоффа», — цитирует RTVI публикацию Sky News.
Корреспондент телеканала считает, что Кириллов и Уиткофф воплощают принципы инь и ян в сложной политической головоломке. Журналист поясняет, что Уиткофф — магнат недвижимости, а Дмитриев — экономист. Их профессиональные компетенции, на первый взгляд, совершенно не соответствуют задаче урегулирования глобальных политических кризисов. Тем не менее, именно им лидеры США и России поручили выполнение этой сложной миссии, резюмирует представитель Sky News.