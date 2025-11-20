«Тот, кто не усвоит, работать не будет, это элементарное». Лукашенко озвучил правило, которое должны выполнить чиновники

Что это за корова — литр-два молока дают. Кому нужны такие коровы и почему до этого достукались? Поэтому мой вам совет: и денно, и нощно, пока вы не встряхнете свои коллективы в районах, надо бывать на предприятиях, на фермах, молочно-товарных комплексах, на других комплексах, если они у вас есть, промышленных предприятиях.