«Тот, кто не усвоит, работать не будет, это элементарное». Лукашенко озвучил правило, которое должны выполнить чиновники

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время кадрового дня, который проходит во Дворце Независимости, сказал, какое элементарное правило должны выполнить чиновники. Подробности пишет БелТА.
— Главное, мужики, хочу сказать, чтобы вы усвоили то, о чем мы разговаривали в Витебске (совещание состоялось 24 октября о мерах по обеспечению устойчивого развития Витебской области и ситуации с падежом крупного рогатого скота. — Ред.). Тот, кто не усвоит, работать не будет. Это элементарное, о чем мы там вели разговор, — напомнил глава государства.
Он подчеркнул, что не просит у чиновников ничего, кроме выполнения элементарного правила и требования. Президент Беларуси уточнил, что уже много раз говорил о том, что крайне недопустим падеж, а также доение коров, как коз.
Что это за корова — литр-два молока дают. Кому нужны такие коровы и почему до этого достукались? Поэтому мой вам совет: и денно, и нощно, пока вы не встряхнете свои коллективы в районах, надо бывать на предприятиях, на фермах, молочно-товарных комплексах, на других комплексах, если они у вас есть, промышленных предприятиях.
По словам главы государства, стратегия была давно определена. Он заметил, что стратегия состоит в том, чтобы восстановить все то, что было, начиная с районных центров.