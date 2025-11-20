Ричмонд
«Тот, кто не усвоит, работать не будет, это элементарное». Лукашенко озвучил правило, которое должны выполнить чиновники

Лукашенко сказал, какое элементарное правило должны выполнить чиновники.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время кадрового дня, который проходит во Дворце Независимости, сказал, какое элементарное правило должны выполнить чиновники. Подробности пишет БелТА.

— Главное, мужики, хочу сказать, чтобы вы усвоили то, о чем мы разговаривали в Витебске (совещание состоялось 24 октября о мерах по обеспечению устойчивого развития Витебской области и ситуации с падежом крупного рогатого скота. — Ред.). Тот, кто не усвоит, работать не будет. Это элементарное, о чем мы там вели разговор, — напомнил глава государства.

Он подчеркнул, что не просит у чиновников ничего, кроме выполнения элементарного правила и требования. Президент Беларуси уточнил, что уже много раз говорил о том, что крайне недопустим падеж, а также доение коров, как коз.

Что это за корова — литр-два молока дают. Кому нужны такие коровы и почему до этого достукались? Поэтому мой вам совет: и денно, и нощно, пока вы не встряхнете свои коллективы в районах, надо бывать на предприятиях, на фермах, молочно-товарных комплексах, на других комплексах, если они у вас есть, промышленных предприятиях.

Александр Лукашенко
президент Беларуси

По словам главы государства, стратегия была давно определена. Он заметил, что стратегия состоит в том, чтобы восстановить все то, что было, начиная с районных центров.

