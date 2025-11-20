Economist: план США предполагает сокращение ВСУ до 40% от текущего уровня

The Economist также подтвердил информацию газеты The Daily Telegraph о том, что Белый дом представил свои предложения именно сейчас в связи с коррупционным скандалом на Украине, который ослабил положение Владимира Зеленского. При этом журнал указал, что пока не ясно, является ли этот план результатом общей работы администрации президента США Дональда Трампа или же это личная инициатива его спецпосланника Стивена Уиткоффа.