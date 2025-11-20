Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал, что переговоры с американцами состоятся скорее всего в декабре

Лукашенко сказал, когда могут состояться переговоры с американцами.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая с докладом главу Администрации президента Дмитрия Крутого 20 ноября, сказал, что переговоры с американцами состоятся скорее всего в декабре. Подробности пишет БелТА.

Президент Беларуси подчеркнул, что конец 2025 года окажется тяжелым и очень сложным.

— Скорее всего, еще в декабре у нас переговоры с нашими американскими партнерами, по крайней мере мы на это ориентируемся, — уточнил глава государства.

По его словам, график работы должен быть четко выверен. Глава государства уточнил, что ему нужно четко понимать, где он нужен, где не нужен, и что можно сделать.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул готовность к большой сделке с США, назвав условие Беларуси.

Тем временем Лукашенко сказал про готовность обсуждать глобальную сделку с США и Европой: «Подход президента Трампа “все на все”.

Кроме того, Лукашенко потребовал мгновенных действий в одной из отраслей Беларуси: «Золотая жила уходит».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше