Лукашенко сказал, что переговоры с американцами состоятся скорее всего в декабре

Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая с докладом главу Администрации президента Дмитрия Крутого 20 ноября, сказал, что переговоры с американцами состоятся скорее всего в декабре. Подробности пишет БелТА.
Президент Беларуси подчеркнул, что конец 2025 года окажется тяжелым и очень сложным.
— Скорее всего, еще в декабре у нас переговоры с нашими американскими партнерами, по крайней мере мы на это ориентируемся, — уточнил глава государства.
По его словам, график работы должен быть четко выверен. Глава государства уточнил, что ему нужно четко понимать, где он нужен, где не нужен, и что можно сделать.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул готовность к большой сделке с США, назвав условие Беларуси.
Тем временем Лукашенко сказал про готовность обсуждать глобальную сделку с США и Европой: «Подход президента Трампа “все на все”.
Кроме того, Лукашенко потребовал мгновенных действий в одной из отраслей Беларуси: «Золотая жила уходит».