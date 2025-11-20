В МИД Германии заявили о продолжении поддержки Украины

«Коррупционный скандал и все, что касается обвинений, — это должно быть, вне всякого сомнения, расследовано», — сказал он, напомнив, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил об этом Владимиру Зеленскому.
«Мы на стороне Украины. И только потому, что там имеются обвинения в коррупции, мы не можем и не будем ослаблять усилий по поддержке Украины», — добавил Вадефуль.
Коррупционный скандал на Украине разгорелся после того, как 10 ноября независимые от офиса Зеленского антикоррупционные органы объявили о проведении масштабной операции под названием «Мидас». По информации следствия, в коррупционной схеме оказались замешаны бывшие и действующие члены украинского кабмина. Бизнесмена Тимура Миндича — совладельца компании «Квартал 95» — в украинских СМИ называли «кошельком Зеленского».