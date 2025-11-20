Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал про большую командировку по Югу планеты

Лукашенко раскрыл детали большой командировки по Югу планеты.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 20 ноября, принимая с докладом главу Администрации президента Дмитрия Крутого, сказал про большую командировку по Югу планеты. Об этом сообщает БелТА.

— Ожидается очень большая командировка по Югу фактически планеты, начиная от Мьянмы, Омана, Алжира и так далее, — привел подробности Александр Лукашенко.

Президент Беларуси напомнил о том, что в Кыргызстане состоится саммит ОДКБ, участие в котором он также планирует принять.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что переговоры с американцами состоятся скорее всего в декабре.

Тем временем Лукашенко озвучил правило, которое должны выполнить чиновники: «Тот, кто не усвоит, работать не будет, это элементарное».

Вместе с тем Лукашенко произвел назначения в МАРТ, вузах, дипкорпусе и в районах.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше