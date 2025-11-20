Лукашенко сказал про большую командировку по Югу планеты

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 20 ноября, принимая с докладом главу Администрации президента Дмитрия Крутого, сказал про большую командировку по Югу планеты. Об этом сообщает БелТА.
— Ожидается очень большая командировка по Югу фактически планеты, начиная от Мьянмы, Омана, Алжира и так далее, — привел подробности Александр Лукашенко.
Президент Беларуси напомнил о том, что в Кыргызстане состоится саммит ОДКБ, участие в котором он также планирует принять.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что переговоры с американцами состоятся скорее всего в декабре.
Тем временем Лукашенко озвучил правило, которое должны выполнить чиновники: «Тот, кто не усвоит, работать не будет, это элементарное».
Вместе с тем Лукашенко произвел назначения в МАРТ, вузах, дипкорпусе и в районах.