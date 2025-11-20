Лукашенко обратился к Зеленскому с мрачным предупреждением

«А важно — вскрыта система, начиная от первого руководителя и заканчивая всеми остальными. И это даже в этом украинском круговороте не главное. Главное то, что их сейчас за ниточки, за веревочки из-за рубежа, из-за океана начинают дергать. Им управляли, а сейчас тем более: “Этого убери, этого, этого, этого…” Убирает. Но уберут же и тебя», — цитирует президента Белта. Агентство уточняет, что речь в высказывании Лукашенко идет о Зеленском.