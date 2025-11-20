Ричмонд
Польша выдвинула требование Белоруссии

ВАРШАВА, 20 ноя — РИА Новости. Польша требует от Белоруссии выдать двоих граждан Украины, подозреваемых в совершении взрыва на железной дороге, сообщил журналистам пресс-секретарь МИД Польши Мачей Вевюр.

«Вчера временному поверенному в делах Белоруссии была вручена нота с требованием выдачи двоих граждан Украины, подозреваемых в совершении диверсии», — рассказал Вевюр.

Полиция Мазовецкого воеводства Польши 16 ноября сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину. В понедельник Туск заявил, что причиной повреждения стал взрыв. Во вторник он сообщил, что, по данным польского следствия, диверсию на железной дороге совершили двое граждан Украины, которые выехали в Белоруссию. При этом Туск заявил, что эти граждане якобы сотрудничали с РФ, но никаких доказательств не привел. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал примечательным тот факт, что украинцы фигурируют в ситуации, связанной с диверсией на железной дороге в Польше. Он также отметил, что в Польше Россию обвиняют во всех проявлениях гибридной войны, было бы странно, если бы Москву не обвинили и в диверсии на железной дороге.

