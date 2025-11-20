Ричмонд
Кремль оценил, подходит ли время для урегулирования конфликта с Украиной

Любой момент для урегулирования конфликта с Украиной будет лучшим. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Источник: Александр Казаков/ТАСС

«Любое время лучшее для мирного урегулирования», — ответил он на вопрос, считает ли Кремль настоящий момент самым хорошим для этого.

По его словам, Россия остается открытой для разрешения кризиса.

В ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть существование плана из 28 пунктов, выработанного Россией вместе с Соединенными Штатами, Песков вновь заявил, что «новаций у нас нет».

«Чего-то нового добавить к тому, что говорилось в Анкоридже мы не можем», — сказал он.

Журналист в контексте о новых тезисах обратил внимание, что глава евродипломатии Кая Каллас заявила о намерении европейских союзников обсудить этот план. Он также поинтересовался, довели ли сведения об инициативе до российского президента Владимира Путина.

«Мне нечего добавить», — ответил Песков.

Комментируя сообщения о планах министра армии США Дэниэла Дрисколла, накануне приехавшего с делегацией в Киев, посетить и Россию, Песков сообщил, что ему об этом ничего не известно.

Материал дополняется.

