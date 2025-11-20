Кремль оценил, подходит ли время для урегулирования конфликта с Украиной

«Любое время лучшее для мирного урегулирования», — ответил он на вопрос, считает ли Кремль настоящий момент самым хорошим для этого.
По его словам, Россия остается открытой для разрешения кризиса.
В ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть существование плана из 28 пунктов, выработанного Россией вместе с Соединенными Штатами, Песков вновь заявил, что «новаций у нас нет».
«Чего-то нового добавить к тому, что говорилось в Анкоридже мы не можем», — сказал он.
Журналист в контексте о новых тезисах обратил внимание, что глава евродипломатии Кая Каллас заявила о намерении европейских союзников обсудить этот план. Он также поинтересовался, довели ли сведения об инициативе до российского президента Владимира Путина.
«Мне нечего добавить», — ответил Песков.
Комментируя сообщения о планах министра армии США Дэниэла Дрисколла, накануне приехавшего с делегацией в Киев, посетить и Россию, Песков сообщил, что ему об этом ничего не известно.
