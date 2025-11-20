«Пересажали половину руководителей». Лукашенко высказался о посредничестве в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время кадрового дня во Дворце Независимости в четверг, 20 ноября, сказал, почему в Беларуси пересажали половину руководителей. Подробности сообщает БелТА.
— Упаси вас господь от этого посредничества. Мы договорились с министром сельского хозяйства прежде всего. Это касается всех. Мы сейчас работаем, Косинец (заместитель председателя ВНС седьмого созыва Александр Косинец. — Ред. отвечает за эту работу — мы ликвидируем всякое посредничество, — подчеркнул глава государства.
Президент Беларуси заявил, что заниматься посредничеством будет катастрофой.
— Потому что пересажали половину руководителей: как посредник, так взятки. Вот последнее донесение прочитал. Жутко читать, — обратил внимание Александр Лукашенко.
