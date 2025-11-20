Ричмонд
«Пересажали половину руководителей». Лукашенко высказался о посредничестве в Беларуси

Лукашенко сказал, почему в Беларуси пересажали половину руководителей.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время кадрового дня во Дворце Независимости в четверг, 20 ноября, сказал, почему в Беларуси пересажали половину руководителей. Подробности сообщает БелТА.

— Упаси вас господь от этого посредничества. Мы договорились с министром сельского хозяйства прежде всего. Это касается всех. Мы сейчас работаем, Косинец (заместитель председателя ВНС седьмого созыва Александр Косинец. — Ред. отвечает за эту работу — мы ликвидируем всякое посредничество, — подчеркнул глава государства.

Президент Беларуси заявил, что заниматься посредничеством будет катастрофой.

— Потому что пересажали половину руководителей: как посредник, так взятки. Вот последнее донесение прочитал. Жутко читать, — обратил внимание Александр Лукашенко.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил правило, которое должны выполнить чиновники: «Тот, кто не усвоит, работать не будет, это элементарное».

Тем временем Лукашенко сказал про большую командировку по Югу планеты.

Кроме того, Лукашенко сказал, что переговоры с американцами состоятся скорее всего в декабре.

Вместе с тем глава государства сказал, что молодые ректоры стали «царьками» в своих вузах.

