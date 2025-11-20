«Уберут же и тебя». Лукашенко сказал, что Зеленским управляют и говорят, кого убрать

— Как будто в Украине не было никогда коррупции и там не воровали больше, чем вся страна. Вот в последнее время $100 млн. Трамп говорит, что $300 млрд только они дали Украине. Что такое $100 млн в $300 млрд? Ничего. Но главное ж не в том, что кто-то там украл эти $100 млн.