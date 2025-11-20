«Уберут же и тебя». Лукашенко сказал, что Зеленским управляют и говорят, кого убрать

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 20 ноября, во время кадрового дня сказал, что Владимиром Зеленским управляют и говорят, кого убрать. Подробности передает БелТА.
Глава государства, обращаясь к чиновникам, отметил, что они видят происходящее на территории Украины:
— Как будто в Украине не было никогда коррупции и там не воровали больше, чем вся страна. Вот в последнее время $100 млн. Трамп говорит, что $300 млрд только они дали Украине. Что такое $100 млн в $300 млрд? Ничего. Но главное ж не в том, что кто-то там украл эти $100 млн.
По словам президента Беларуси, важным является то, что была вскрыта система, начиная от первого руководителя и заканчивая всеми остальными. Он также пояснил, что и даже это не главное в украинском круговороте.
— Главное то, что их сейчас за ниточки, за веревочки из-за рубежа, из-за океана начинают дергать. Им (речь о Владимире Зеленском. — Ред.) управляли, а сейчас тем более: «Этого убери, этого, этого, этого…» Убирает. Но уберут же и тебя, — заявил глава государства.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о посредничестве в Беларуси: «Пересажали половину руководителей».
Тем временем Лукашенко сказал, что переговоры с американцами состоятся скорее всего в декабре.
Кроме того, глава государства сказал, что молодые ректоры стали «царьками» в своих вузах.