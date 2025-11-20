Ричмонд
В Татарстане назначен новый первый замминистра образования

Эту должность занял Рамис Музипов.

Источник: mon.tatarstan.ru

Правительство Татарстана назначило Рамиса Музипова на должность первого заместителя министра образования и науки республики. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Музипов сменил на этом посту Андрея Поминова, который занимал должность почти 18 лет и работал с пятью разными министрами. Возрастной фактор стал одной из причин кадровых изменений. 67-летний Поминов превышал установленные законом о госслужбе возрастные ограничения.

Новый первый замминистра, известный как «главный по ЕГЭ» в Татарстане, ранее возглавлял департамент надзора и контроля в сфере образования. 36-летний Рамис Музипов является профессиональным юристом и работает в структуре министерства с 2017 года.

Назначение стало частью масштабных перестановок в правительстве региона после осенних выборов. Изменения затронули 12 ставок, что составляет около 15% от общего числа заместителей министров в республике. Наиболее значительные ротации произошли в ведомствах, возглавляемых новыми руководителями.

Напомним, Ильназ Ахмадиев стал новым руководителем Управления здравоохранения Казани. Ранее мужчина занимал пост главврача Рыбно-Слободской ЦРБ.