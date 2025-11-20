В Татарстане назначен новый первый замминистра образования

Музипов сменил на этом посту Андрея Поминова, который занимал должность почти 18 лет и работал с пятью разными министрами. Возрастной фактор стал одной из причин кадровых изменений. 67-летний Поминов превышал установленные законом о госслужбе возрастные ограничения.