Reuters: США продадут Саудовской Аравии F-35 классом ниже, чем Израилю

Истребители F-35, которые США планируют продать Саудовской Аравии, будут менее совершенными, чем те, которые эксплуатируются Израилем, сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц и военных экспертов.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Flickr / createordie
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, этого требует закон США, гарантирующий военное превосходство Израиля на Ближнем Востоке. Агентство поясняет, что F-35 разрабатывается индивидуально для каждой страны и даже пилота. У США самые боеспособные модификации самолетов, в то время как иностранные покупатели получают истребители более низкого калибра.

По словам источников, самолеты F-35, которые будут проданы Саудовской Аравии, будут лишены характеристик израильского авиапарка, включая передовые системы вооружения, оборудование для радиоэлектронной борьбы и некоторые компоненты программного обеспечения.

Например, Дуглас Бирки, гендиректор Института аэрокосмических исследований Митчелла, считает, что Эр-Рияд вряд ли получит усовершенствованную тактическую ракету класса «воздух-воздух» AIM-260 JATM, а вот Тель-Авиву она, вероятно, будет предложена. США разрабатывают эту ракету с дальностью полета до 200 километров для самолетов пятого поколения и считают наиболее чувствительной ракетной технологией, связанной с истребителем F-35, указывает Reuters.

Также Израиль, как напоминает Reuters, обладает уникальными разрешениями на модификацию своих истребителей F-35, включая возможность интегрировать свои собственные системы вооружения и добавлять системы для обеспечения радиолокационных помех. Сомнительно, что Вашингтон предоставит такие же лицензии Эр-Рияду.

Кроме того, Израиль сохранит численное преимущество.

Сейчас на вооружении Израиля стоят две эскадрильи истребителей F-35, третья находится в стадии заказа. Саудовская Аравия будет ограничена двумя эскадрильями, которые к тому же будут поставлены только через несколько лет.

Еще одним преимуществом Израиля останется его опыт в эксплуатации истребителей F-35, первые из которых он получил примерно восемь лет назад, полагает Reuters.

В статье акцентируется, что любая продажа вооружений Саудовской Аравии должна быть одобрена конгрессом США, и один из чиновников предположил, что мощная поддержка Израиля на Капитолийском холме может помешать сделке с F-35.

Издание напоминает, что Катару и ОАЭ ранее были предложены истребители F-35. Однако эти сделки по-прежнему блокируются из-за споров о графиках поставок, технических возможностях самолетов и опасений по поводу доступа Китая к передовым военным технологиям.