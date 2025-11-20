Ричмонд
Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 20 ноября: главное

Представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Публикуем основные заявления, сделанные на брифинге.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Любое время подходит для мирного урегулирования украинского конфликта.

Консультации между РФ и США по Украине сейчас не ведутся.

Как таковых консультаций сейчас не ведется. Контакты, безусловно, есть. Но процесса, который можно было бы назвать консультациями, нет, он не ведется. Чего-то нового добавить к тому, что говорилось в Анкоридже, мы не можем.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

У Путина нет в графике встречи с министром армии США Дрисколлом.

Кремль счел преждевременным говорить о трибунале для киевского режима, «время обвинений и осуждений начнется после завершения СВО».

Кремль назвал провокационным призыв главы Airbus Рене Обермана о тактическом ядерном оружии в Европе для противодействия России.

Россия негативно относится к призывам эскалации напряженности.

Некоторые [европейцы], к сожалению, допускают такие провокационные заявления, собственно, призывая к каким-то дальнейшим шагам по нагнетанию напряженности.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Обвинения Великобритании в нацеливании лазеров на пилотов должны комментировать в Минобороны.

Прямая линия Владимира Путина будет совмещена с большой пресс-конференцией.

Для обработки обращений наших граждан, вопросов наших граждан, число которых измеряется миллионами — искусственный интеллект действительно применяется, совершенствуется. Применяется и с каждым годом позволяет все полнее и эффективнее обрабатывать вопросы граждан.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Президент РФ в своей работе не пользуется искусственным интеллектом.

20 ноября Владимир Путин примет с докладом министра транспорта Андрея Никитина.

Также в четверг глава государства поздравит патриарха Кирилла с днем рождения.

