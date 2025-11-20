Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 20 ноября: главное

Любое время подходит для мирного урегулирования украинского конфликта.
Консультации между РФ и США по Украине сейчас не ведутся.
Как таковых консультаций сейчас не ведется. Контакты, безусловно, есть. Но процесса, который можно было бы назвать консультациями, нет, он не ведется. Чего-то нового добавить к тому, что говорилось в Анкоридже, мы не можем.
У Путина нет в графике встречи с министром армии США Дрисколлом.
Кремль счел преждевременным говорить о трибунале для киевского режима, «время обвинений и осуждений начнется после завершения СВО».
Кремль назвал провокационным призыв главы Airbus Рене Обермана о тактическом ядерном оружии в Европе для противодействия России.
Россия негативно относится к призывам эскалации напряженности.
Некоторые [европейцы], к сожалению, допускают такие провокационные заявления, собственно, призывая к каким-то дальнейшим шагам по нагнетанию напряженности.
Обвинения Великобритании в нацеливании лазеров на пилотов должны комментировать в Минобороны.
Прямая линия Владимира Путина будет совмещена с большой пресс-конференцией.
Для обработки обращений наших граждан, вопросов наших граждан, число которых измеряется миллионами — искусственный интеллект действительно применяется, совершенствуется. Применяется и с каждым годом позволяет все полнее и эффективнее обрабатывать вопросы граждан.
Президент РФ в своей работе не пользуется искусственным интеллектом.
20 ноября Владимир Путин примет с докладом министра транспорта Андрея Никитина.
Также в четверг глава государства поздравит патриарха Кирилла с днем рождения.