Лукашенко раскрыл, с какой заразой борются в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время кадрового дня раскрыл, с какой заразой борются в Беларуси. Подробности приводит БелТА.
Глава государства заявил, что и в стране на протяжении всех последних десятилетий борются с коррупцией.
— У нас тоже этого хватает. В любой стране этого хватает. Но никто меня не упрекнет, что я поощрял каких-то там жуликов, которые бы мне носили в том числе взятки. Никто, — заявил президент Беларуси.
Александр Лукашенко обратил внимание, что Владимира Зеленского в этом упрекнут. В связи с этим он предупредил чиновников: если они пришли работать, что нужно работать.
— Интересная работа. Не бедные, — заметил глава государства.
