Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко раскрыл, с какой заразой борются в Беларуси

Лукашенко сказал, с какой заразой в Беларуси борются последние десятилетия.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время кадрового дня раскрыл, с какой заразой борются в Беларуси. Подробности приводит БелТА.

Глава государства заявил, что и в стране на протяжении всех последних десятилетий борются с коррупцией.

— У нас тоже этого хватает. В любой стране этого хватает. Но никто меня не упрекнет, что я поощрял каких-то там жуликов, которые бы мне носили в том числе взятки. Никто, — заявил президент Беларуси.

Александр Лукашенко обратил внимание, что Владимира Зеленского в этом упрекнут. В связи с этим он предупредил чиновников: если они пришли работать, что нужно работать.

— Интересная работа. Не бедные, — заметил глава государства.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что Зеленским управляют и говорят, кого убрать: «Уберут же и тебя».

Кроме того, Лукашенко высказался о посредничестве в Беларуси: «Пересажали половину руководителей».

Тем временем Лукашенко сказал, что переговоры с американцами состоятся скорее всего в декабре.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше