Politico: в Киеве и ЕС были в шоке от плана США по конфликту на Украине

Источник Politico утверждает, что в октябре спецпосланник президента США Стив Уиткофф встречался со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым в Майами. Якобы после беседы американцы начали работать над составлением мирного плана. При этом в ЕС и на Украине не догадывались, что США разрабатывают какое-то решение. Само существование плана стало для них неожиданностью, поскольку они были уверены, что после встречи Трампа и российского лидера Владимира Путина на Аляске американский президент изменил свое мнение не в пользу Кремля. Теперь европейцы опасаются, что США могут пойти на уступки РФ при урегулировании конфликта.