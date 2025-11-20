Ричмонд
Лукашенко предупредил Зеленского, что его могут отстранить от власти

Главу киевского режима Владимира Зеленского могут отстранить от власти западные кураторы. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Источник: AP 2024

По его словам, которые приводит БЕЛТА, в ситуации с коррупционным скандалом на Украине главное не то, что кто-то украл $100 млн, а то, что чиновников в Киеве «начинают дёргать» за ниточки из-за рубежа.

«Им (Зеленским. — RT) управляли, а сейчас тем более: “Этого убери, этого, этого, этого…” Убирает. Но уберут же и тебя», — сказал белорусский лидер.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил о возможной замене Зеленского на посла Украины в Великобритании Валерия Залужного.

