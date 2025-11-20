СМИ: США вынуждают ЮАР отказаться от коммюнике на саммите G20

США 15 ноября заявили, что будут полностью бойкотировать этот саммит — впервые за 26-летнюю историю группы один из ее членов пошел на такой шаг, отмечает британская газета Financial Times.
«Ситуация мрачная. Без участия американцев мы не можем надеяться на достижение каких-либо результатов», — сказал высокопоставленный европейский дипломат, участвующий в подготовке саммита.
В копии документа, который Вашингтон направил Претории и с которым ознакомилось агентство Bloomberg, говорится следующее: «США выступают против принятия любого итогового документа саммита G20 на основе консенсусной позиции без согласия США, поскольку приоритеты ЮАР противоречат политическим взглядам США». Также США добавили, что если документ по итогам саммита будет опубликован, то он будет «оформлен исключительно как заявление председателя, чтобы точно отразить отсутствие консенсуса».
«Я не хочу передавать полномочия пустому стулу, но пустой стул там будет», — заявил Рамафоса.
США открыто выступают против председательства ЮАР в G20 и ее основной программы солидарности, равенства и устойчивого развития. Кроме того, Вашингтон обвиняет Преторию в геноциде белых африканеров и отчуждении земель. Глава внешнеполитического ведомства ЮАР Рональд Ламола отметил, что его страна неоднократно пыталась наладить отношения с США: «Мы всегда были открыты — агрессия на стороне США».
Принятие декларации является приоритетом для ЮАР, подчеркивает Bloomberg.
Отсутствие Вашингтона сводит на нет его роль в принятии решений G20. Мы не можем допустить, чтобы заочное принуждение стало действенной тактикой. Это верный путь к институциональному параличу и срыву коллективных действий.
Бразилия выразила «решительную поддержку» ЮАР. Представитель бразильского МИД сказал, что «декларация необходима, поэтому мы обсуждаем ее с присутствующими здесь странами».