СМИ: США вынуждают ЮАР отказаться от коммюнике на саммите G20

В копии документа, который Вашингтон направил Претории и с которым ознакомилось агентство Bloomberg, говорится следующее: «США выступают против принятия любого итогового документа саммита G20 на основе консенсусной позиции без согласия США, поскольку приоритеты ЮАР противоречат политическим взглядам США». Также США добавили, что если документ по итогам саммита будет опубликован, то он будет «оформлен исключительно как заявление председателя, чтобы точно отразить отсутствие консенсуса».