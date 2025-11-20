Ричмонд
Экс-президент Молдавии отметил многолетние труды патриарха Кирилла

Экс-глава Молдавии Додон отметил труды патриарха Кирилла по церковному единству.

Источник: © РИА Новости

КИШИНЕВ, 20 ноя — РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной соцпартии Игорь Додон отметил многолетние труды патриарха Московского и всея Руси Кирилла по укреплению церковного единства, которые служат важным ориентиром.

«Поздравляю Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем рождения. Ваши многолетние труды по укреплению церковного единства, сохранению духовных традиций и поддержке людей, ищущих опору в вере, служат важным ориентиром в непростое время. Пусть Господь и далее укрепляет Вас в этом ответственном и значимом служении», — написал Додон в своем Telegram-канале.

