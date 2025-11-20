Ричмонд
Польша потребовала от Белоруссии выдать двух украинцев

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. МИД Польши передал временному поверенному в делах Белоруссии в Варшаве ноту с требованием выдать двоих украинцев, подозреваемых в подрыве железной дороги, ведущей на Украину. Об этом сообщил агентству PAP пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Мачей Вевюр.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, документ был передан белорусской стороне 19 ноября во второй половине дня.

Утром 16 ноября в Мазовецком воеводстве машинист поезда обнаружил повреждение железнодорожных путей, ведущих к погранпереходу «Дорохуск» на границе с Украиной. Движение было остановлено, в результате инцидента никто не пострадал. 17 ноября после визита на место происшествия польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что рельсы были повреждены в результате взрыва, и назвал инцидент диверсией. В свою очередь польская прокуратура возбудила уголовное дело о теракте в связи с инцидентом.

Позже Туск сообщил, что двое граждан Украины были установлены в качестве исполнителей двух актов диверсии на железной дороге в Польше, ведущей к украинской границе. Он отметил, что причастные к подрыву якобы были связаны с российскими спецслужбами.

