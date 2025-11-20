Ричмонд
+6°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белоусов рассказал о планах наметить новые горизонты сотрудничества с КНР

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Минобороны РФ рассчитывает наметить новые горизонты сотрудничества в оборонной сфере с Китаем, заявил глава ведомства Андрей Белоусов.

Источник: Дмитрий Харичков/ТАСС

Белоусов провел переговоры с зампредседателя Центрального военного совета КНР генерал-полковником Чжан Юся.

«Рассчитываю, что сегодня мы наметим новые горизонты сотрудничества в оборонной сфере», — приводит слова Белоусова МО РФ.

Он также добавил, что военное сотрудничество России и Китая основано на доверии и понимании интересов друг друга.

Узнать больше по теме
Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
Читать дальше