Белоусов рассказал о планах наметить новые горизонты сотрудничества с КНР

Белоусов провел переговоры с зампредседателя Центрального военного совета КНР генерал-полковником Чжан Юся.
«Рассчитываю, что сегодня мы наметим новые горизонты сотрудничества в оборонной сфере», — приводит слова Белоусова МО РФ.
Он также добавил, что военное сотрудничество России и Китая основано на доверии и понимании интересов друг друга.
