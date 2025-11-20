Ричмонд
В России ужесточили условия для получения медицинской помощи мигрантами

В России ужесточили условия для получения медицинского полиса мигрантами. Закон приняла Госдума на пленарном заседании в четверг, 20 ноября.

Источник: РИА "Новости"

Согласно нововведениям, теперь, чтобы воспользоваться бесплатной медицинской помощью иностранные граждане должны легально отработать минимум пять лет на территории России. Исключение составят экстренные случаи.

«Те, кто приезжает в нашу страну на работу и хочет пользоваться социальными гарантиями высокого стандарта, должны честным и законным трудом подтвердить свое право на это», — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее в Общественной палате для мигрантов предложили ввести платные медицинские страховки при въезде в Россию. По мнению авторов инициативы, это позволило бы снять чрезмерную нагрузку на государственные медучреждения.

