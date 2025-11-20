Ричмонд
+6°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кинельском районе избрали нового главу после увольнения губернатором Юрия Жидкова

Владимир Чихирев стал новым главой Кинельского района Самарской области. По данным администрации муниципалитета, на должность претендовали два кандидата.

Источник: Коммерсантъ

Полномочия Юрия Жидкова истекли 29 октября. Предыдущий конкурс, объявленный 29 сентября, был признан несостоявшимся из-за отсутствия кандидатов.

Владимир Чихирев был избран на пятилетний срок главой Отрадного в ноябре 2024 года, но в итоге его решили назначить помощником губернатора Самарской области. Однако после скандального увольнения Юрия Жидкова с поста главы Кинельского района Владимир Чихирев был назначен врио руководителя этого муниципального образования.

Ранее губернатор Вячеслав Федорищев в грубой форме заявил об увольнении главы Кинельского района. Глава региона объяснил, что его возмутило отношение господина Жидкова к героям Великой Отечественной войны. «Глава района посчитал, что это “просто камень”. А значит, может лежать как мусор», — написал Вячеслав Федорищев в соцсети. Позднее губернатор извинился за использованные слова в интервью «Царьграду».

Чиновник после случившегося был госпитализирован с гипертоническим кризом. Юрий Жидков написал в Telegram-канале, что камень с 2018 года стоял на месте, где планировалось возведение обелиска памяти участников Великой Отечественной войны. По словам чиновника, после установки монумента в 2022 году местные жители решили сохранить камень и перенесли его на территорию школы, где на него и наткнулся Вячеслав Федорищев. Господин Жидков о судьбе камня узнал непосредственно при губернаторском обходе. При этом экс-глава района подчеркнул, что в самой школе, которую осматривал господин Федорищев, все запланированные работы были проведены в срок и в полном объеме.

Узнать больше по теме
Биография Вячеслава Федорищева
Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ. Возглавивший Самарскую область чиновник часто попадает в СМИ: собрали главное из его биографии.
Читать дальше