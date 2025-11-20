В Кинельском районе избрали нового главу после увольнения губернатором Юрия Жидкова

Полномочия Юрия Жидкова истекли 29 октября. Предыдущий конкурс, объявленный 29 сентября, был признан несостоявшимся из-за отсутствия кандидатов.
Владимир Чихирев был избран на пятилетний срок главой Отрадного в ноябре 2024 года, но в итоге его решили назначить помощником губернатора Самарской области. Однако после скандального увольнения Юрия Жидкова с поста главы Кинельского района Владимир Чихирев был назначен врио руководителя этого муниципального образования.
Ранее губернатор Вячеслав Федорищев в грубой форме заявил об увольнении главы Кинельского района. Глава региона объяснил, что его возмутило отношение господина Жидкова к героям Великой Отечественной войны. «Глава района посчитал, что это “просто камень”. А значит, может лежать как мусор», — написал Вячеслав Федорищев в соцсети. Позднее губернатор извинился за использованные слова в интервью «Царьграду».
Чиновник после случившегося был госпитализирован с гипертоническим кризом. Юрий Жидков написал в Telegram-канале, что камень с 2018 года стоял на месте, где планировалось возведение обелиска памяти участников Великой Отечественной войны. По словам чиновника, после установки монумента в 2022 году местные жители решили сохранить камень и перенесли его на территорию школы, где на него и наткнулся Вячеслав Федорищев. Господин Жидков о судьбе камня узнал непосредственно при губернаторском обходе. При этом экс-глава района подчеркнул, что в самой школе, которую осматривал господин Федорищев, все запланированные работы были проведены в срок и в полном объеме.