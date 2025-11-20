Глава Минтранса доложил Путину об установке прямого авиасообщения с 42 странами

«По сравнению с 2022 годом у нас добавилось 19 стран, <…> где у нас есть прямые рейсы, всего на сегодняшний день 42 страны. И по сути с нуля благодаря нашим крупнейшим компаниям, таким как “Аэрофлот”, “Сибирь”, “Utair” создана отрасль технического обслуживания иностранных самолетов. 8 тыс. человек работает, инженеров талантливых», — рассказал он.