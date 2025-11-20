Ричмонд
+6°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Минтранса доложил Путину об установке прямого авиасообщения с 42 странами

Установлено прямое авиасообщение с 42 странами, также налажено техническое обслуживание иностранных самолётов, в котором задействовано 8 тыс. инженеров. Об этом 20 ноября министр транспорта Андрей Никитин доложил президенту РФ Владимиру Путину.

Источник: РИА "Новости"

«По сравнению с 2022 годом у нас добавилось 19 стран, <…> где у нас есть прямые рейсы, всего на сегодняшний день 42 страны. И по сути с нуля благодаря нашим крупнейшим компаниям, таким как “Аэрофлот”, “Сибирь”, “Utair” создана отрасль технического обслуживания иностранных самолетов. 8 тыс. человек работает, инженеров талантливых», — рассказал он.

По его словам, всё обслуживание техники происходит в России. Он также отметил, что в настоящее время полеты на территории государства являются безопасными. Кроме того, ведется строительство инфраструктуры, в эксплуатацию введено семь аэропортовых комплексов.

Особое внимание министр уделил проекту «Речные магистрали», направленному на создание скоростных судов на воздушных крыльях и субсидирование перевозок. В сфере беспилотного транспорта продолжается развитие как грузовых, так и пассажирских средств, включая трамваи и «Ласточки».

Никитин также сообщил о внедрении таких цифровых технологий, как система биометрии в пяти метрополитенах и цифровизация льгот для определенных категорий граждан при покупке билетов.

Узнать больше по теме
Андрей Никитин: биография, личная жизнь и карьера
Андрей Никитин — российский государственный и политический деятель, который прошел путь от бизнеса до поста министра транспорта. Детали его биографии — в нашем материале.
Читать дальше