Глава Минтранса доложил Путину об установке прямого авиасообщения с 42 странами

«По сравнению с 2022 годом у нас добавилось 19 стран, <…> где у нас есть прямые рейсы, всего на сегодняшний день 42 страны. И по сути с нуля благодаря нашим крупнейшим компаниям, таким как “Аэрофлот”, “Сибирь”, “Utair” создана отрасль технического обслуживания иностранных самолетов. 8 тыс. человек работает, инженеров талантливых», — рассказал он.
По его словам, всё обслуживание техники происходит в России. Он также отметил, что в настоящее время полеты на территории государства являются безопасными. Кроме того, ведется строительство инфраструктуры, в эксплуатацию введено семь аэропортовых комплексов.
Особое внимание министр уделил проекту «Речные магистрали», направленному на создание скоростных судов на воздушных крыльях и субсидирование перевозок. В сфере беспилотного транспорта продолжается развитие как грузовых, так и пассажирских средств, включая трамваи и «Ласточки».
Никитин также сообщил о внедрении таких цифровых технологий, как система биометрии в пяти метрополитенах и цифровизация льгот для определенных категорий граждан при покупке билетов.