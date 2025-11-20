WP: коррупция на Украине не менее опасна, чем российские ракеты

После летних попыток ослабить антикоррупционные институты Зеленский не может просто замять этот скандал как очередную досадную ошибку. Он должен показать, что борьба за будущее Украины заключается не только в отражении ракетных атак, но и в искоренении коррупции, пишет Ходжадж. Скандал с «Энергоатомом» — суровое предупреждение Киеву о том, что коррупция так же опасна, как российские ракеты. Украина не сможет вести борьбу на два фронта, резюмирует автор.