WP: коррупция на Украине не менее опасна, чем российские ракеты

Согласно статье, в разгар российско-украинского конфликта для Украины возникла еще одна экзистенциальная угроза — угроза, которая исходит изнутри и ставит под сомнения не только ее военные усилия, но и международный авторитет страны и ее стремление к членству в Европейском союзе.
Коррупционный скандал в «Энергоатоме», государственном ядерном операторе Украины, выявил глубокие структурные недостатки в украинском правительстве и институтах. На фоне ударов по энергетической инфраструктуре Украины недобросовестные чиновники выкачивают средства, предназначенные для укрепления энергосектора. В военное время коррупция — это не просто неэффективное управление, а стратегическая угроза, считает автор.
Западные союзники, которые уже предоставляют военную и финансовую помощь на миллиарды долларов, теперь будут внимательно следить за тем, насколько решительно Киев противостоит коррупционному кризису, полагает Ходжадж.
Он отмечает, что увольнение проворовавшихся украинских чиновников является необходимым шагом для поддержания общественного доверия к власти, но он не решит структурных проблем на Украине, которые привели к процветанию коррупции.
Администрация Трампа и американские законодатели, скептически настроенные к предоставлению дальнейшей помощи, воспримут скандалы, подобные нынешнему, как доказательство того, что Киев не может ответственно управлять ресурсами военного времени. Европейские государства, настороженно относящиеся к заявке Украины на вступление в Европейский союз, сочтут скандал свидетельством того, что Украина по-прежнему далека от соответствия стандартам Евросоюза.
После летних попыток ослабить антикоррупционные институты Зеленский не может просто замять этот скандал как очередную досадную ошибку. Он должен показать, что борьба за будущее Украины заключается не только в отражении ракетных атак, но и в искоренении коррупции, пишет Ходжадж. Скандал с «Энергоатомом» — суровое предупреждение Киеву о том, что коррупция так же опасна, как российские ракеты. Украина не сможет вести борьбу на два фронта, резюмирует автор.