Украина получила новые британские зенитные установки Terrahawk Paladin

На Украине ЗАК MSI-DS Terrahawk Paladin уже поспешили назвать «убийцей “шахедов”. Но главный экзамен — проверку боевыми действиями — британскому зенитному артиллерийскому комплексу еще только предстоит сдать. И вовсе не факт, что Terrahawk Paladin получит оценку “отлично”. К тому же, этих комплексов, судя по всему, поставлено ВСУ очень немного. Поэтому удастся ли британскому предприятию-изготовителю набрать столь необходимую статистику в ходе боевого применения этой системы, вопрос открытый.