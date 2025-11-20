Украина получила новые британские зенитные установки Terrahawk Paladin

Вооруженные силы Украины получили новейшие британские зенитные установки Terrahawk Paladin. Они способны противодействовать ударным дронам различных типов. В Киеве эти установки уже прозвали «убийцами “шахедов”. Что это за оружие и как оно работает, разбирался военный обозреватель “Газеты.Ru”, полковник в отставке Михаил Ходаренок.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили и уже начали использовать зенитный артиллерийский комплекс Terrahawk Paladin, сообщил украинский портал «Милитарный».
О планах поставок этого новейшего оружия в середине октября объявил министр обороны Великобритании Грант Шеппс. Он анонсировал новый крупный пакет военной помощи Украине на сумму более £100 млн, в который среди прочего вошел и MSI-DS Terrahawk Paladin.
В том же перечне, по данным британского военного ведомства, — средства разминирования, которые помогут ВСУ преодолевать минные поля, приспособления для наведения мостов через водные преграды и траншеи, а также техника для уничтожения невзрывных заграждений.
30-миллиметровый зенитный артиллерийский комплекс Terrahawk Paladin разработан британской компанией MSI-Defense Systems Ltd. (MSI-DS), специализирующейся на проектировании, разработке и производстве оборонительных систем. Комплекс, ~предназначенный в первую очередь для борьбы с беспилотными летательными аппаратами~, впервые представили на оборонной выставке DSEI-2022 в Лондоне в сентябре 2022 года.
Он представляет собой смонтированную на транспортируемой автотранспортом платформе-поддоне дистанционно управляемую с двух выносных пультов интегрированную систему, включающую средства обнаружения БЛА и дистанционно управляемый боевой модуль Terrahawk LW разработки MSI-DS c 30-мм автоматической пушкой Northrop Grumman Bushmaster II Mk 44, стреляющей двумя типами боеприпасов, в том числе и программируемыми.
Боевой модуль имеет двухленточную систему питания боеприпасами. Возможно применение артустановок других типов калибров от 20 до 40 мм. Система обнаружения включает размещенную на подъемной мачте малогабаритную РЛС SKYctrl с четырьмя неподвижными антеннами с АФАР X-диапазона FIELDctrl производства польской компании Advanced Protection Systems (APS) и электронно-оптическую круглосуточную станцию MSI-DS SATOS, включающую лазерный дальномер.
Одно из сообщений компании Advanced Protection Systems Inc об этом типе зенитного артиллерийского комплекса звучит так: «3D-радары APS FIELDctrl MIMO и программное обеспечение CyViewC2 являются частью передового продукта фирмы MSI-DS, а именно MSI-DS TERRAHAWKVSHORAD. Эта платформа, дополненная инновационной технологией борьбы с беспилотниками от APS, уже поставлена зарубежным заказчикам в значительном количестве».
VSHORAD — это Very Short Range Air Defence System, то есть система ПВО очень короткого радиуса действия.
Что касается MIMO (Multiple Input Multiple Output, множественный вход — множественный выход), то подобная система представляет собой реализацию нового радиолокационного метода, состоящего из нескольких передающих и нескольких приемных антенн.
РЛС FIELDctrl Ultra 3D MIMO обеспечивают обнаружение, сопровождение и классификацию дронов. Поражение БЛА может осуществляться как кинетически, так и не кинетически. Зенитный артиллерийский комплекс MSI-DS TERRAHAWK VSHORAD уже используется государствами-участниками НАТО и другими странами мира.
На Украине ЗАК MSI-DS Terrahawk Paladin уже поспешили назвать «убийцей “шахедов”. Но главный экзамен — проверку боевыми действиями — британскому зенитному артиллерийскому комплексу еще только предстоит сдать. И вовсе не факт, что Terrahawk Paladin получит оценку “отлично”. К тому же, этих комплексов, судя по всему, поставлено ВСУ очень немного. Поэтому удастся ли британскому предприятию-изготовителю набрать столь необходимую статистику в ходе боевого применения этой системы, вопрос открытый.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).