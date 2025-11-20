Ричмонд
В Выселковском районе Кубани переизбрали главу

Сергей Фирстков вступил в должность главы Выселковского района.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Выселковском районе Кубани переизбрали главу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона. В должность главы муниципалитета на очередной срок вступил Сергей Фирстков.

Церемония прошла на открытой сессии Совета муниципального образования. Начальник управления региональной безопасности Евгений Чупров вручил Сергею Фирсткову удостоверение.

Сергей Фирстков родился в Самарканде Узбекской ССР. С 1982 по 1984 год служил в Вооруженных Силах СССР. Главой Выселковского района впервые избран в 2004 году.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань сообщала о том, что в Каневском районе переизбрали главу.