Захарова посоветовала бежать подлежащим мобилизации украинцам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала совет украинцам, подпадающим под мобилизацию, заявив: «Тикайте, хлопцы!».

Источник: РИА "Новости"

По её словам, насильственная мобилизация проводится не для защиты страны или укрепления обороноспособности, а «для того, чтобы выполнить заказ по убийству граждан Украины».

«Тем, кого на Украине насильственно мобилизуют, я уже совет дала — действительно, тикайте, хлопцы», — цитирует Захарову ТАСС.

Она подчеркнула, что Россия много лет видит «врага в лицо», но при этом простые украинцы стали заложниками чужих интересов и политических игр.

Дипломат отметила, что народ Украины оказался «обманут, растерзан» и втянут в никому не нужное противостояние, которое разрушает его уклад, историю и традиции.

Ранее сообщалось, что западные СМИ фиксируют массовое дезертирство в рядах ВСУ, указывая на провалы насильственной мобилизации и скрываемые Киевом проблемы на фронте.

