Захарова посоветовала бежать подлежащим мобилизации украинцам

По её словам, насильственная мобилизация проводится не для защиты страны или укрепления обороноспособности, а «для того, чтобы выполнить заказ по убийству граждан Украины».
«Тем, кого на Украине насильственно мобилизуют, я уже совет дала — действительно, тикайте, хлопцы», — цитирует Захарову ТАСС.
Она подчеркнула, что Россия много лет видит «врага в лицо», но при этом простые украинцы стали заложниками чужих интересов и политических игр.
Дипломат отметила, что народ Украины оказался «обманут, растерзан» и втянут в никому не нужное противостояние, которое разрушает его уклад, историю и традиции.
Ранее сообщалось, что западные СМИ фиксируют массовое дезертирство в рядах ВСУ, указывая на провалы насильственной мобилизации и скрываемые Киевом проблемы на фронте.