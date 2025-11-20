AP: Залужный отказал Ермаку во встрече на фоне скандала

В среду издание «Бабель» со ссылкой на два источника сообщило о визите Ермака в Лондон для встречи с Залужным. Публикация вышла на фоне политического кризиса и требований об отставке Ермака. Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко высказал мнение, что Зеленский может отправить в отставку Ермака уже 20 ноября.