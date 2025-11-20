Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

AP: Залужный отказал Ермаку во встрече на фоне скандала

Посол Украины в Лондоне Валерий Залужный отказался встречаться с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком. Эту новость распространило агентство Associated Press со ссылкой на информированный источник.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В публикации отмечается, что Ермак в последнее время пытается повысить уровень поддержки среди членов правительства и других структур на фоне коррупционного скандала на Украине. «Ведомости» напоминают, что 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало нелегальную схему откатов в энергетической отрасли страны. Ее организатором назван бизнесмен Тимур Миндич — соратник президента Украины, которого СМИ назвали «кошельком» Зеленского.

«Он [Ермак] пытался организовать встречу с популярным бывшим главнокомандующим украинской армией Валерием Залужным. В просьбе о встрече было отказано», — цитируют «Ведомости» публикацию Associated Press.

В среду издание «Бабель» со ссылкой на два источника сообщило о визите Ермака в Лондон для встречи с Залужным. Публикация вышла на фоне политического кризиса и требований об отставке Ермака. Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко высказал мнение, что Зеленский может отправить в отставку Ермака уже 20 ноября.

Узнать больше по теме
Валерий Залужный: биография бывшего главкома ВСУ, ставшего послом в Великобритании
Военное командование любой страны предусматривает планирование и координацию действий на различных уровнях. На Украине важную роль в этом процессе выполнял Валерий Залужный, чья деятельность в момент начала СВО была связана с управлением вооруженными силами и реализацией стратегических решений. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше