AP: Залужный отказал Ермаку во встрече на фоне скандала

В публикации отмечается, что Ермак в последнее время пытается повысить уровень поддержки среди членов правительства и других структур на фоне коррупционного скандала на Украине. «Ведомости» напоминают, что 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало нелегальную схему откатов в энергетической отрасли страны. Ее организатором назван бизнесмен Тимур Миндич — соратник президента Украины, которого СМИ назвали «кошельком» Зеленского.
«Он [Ермак] пытался организовать встречу с популярным бывшим главнокомандующим украинской армией Валерием Залужным. В просьбе о встрече было отказано», — цитируют «Ведомости» публикацию Associated Press.
В среду издание «Бабель» со ссылкой на два источника сообщило о визите Ермака в Лондон для встречи с Залужным. Публикация вышла на фоне политического кризиса и требований об отставке Ермака. Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко высказал мнение, что Зеленский может отправить в отставку Ермака уже 20 ноября.