Генерал Мандон призвал французов готовиться «терять детей» в войне с Россией

Глава Генштаба французских Вооруженных сил Фабьен Мандон призвал жителей страны подготовиться к «потере своих детей» для сдерживания угрозы со стороны России. По его мнению, французам не хватает «силы характера», чтобы «принять страдания и защитить себя». Некоторые французские политики резко отреагировали на позицию военачальника. По их мнению, Мандон «сеет страх» и выставляет Францию «на посмешище». Подробности — в материале «Газеты.Ru».