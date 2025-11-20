НАБУ должно возбудить уголовное дело против Зеленского, заявил Азаров

«А что должен делать дальше Зеленский? Это (Ермак — ред.) его ближайший помощник. Он что, не в курсе разве был команд этого Ермака (когда препятствовал расследованиям НАБУ — ред.)? В курсе. Он сам это делал. Значит, и против него надо возбуждать уголовное дело. Но пока он на посту президента, он пользуется иммунитетом. Если он легитимен. А если он нелегитимен, то вполне возможно его уголовное преследование», — считает Азаров.