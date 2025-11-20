Ричмонд
Премьер Армении Никол Пашинян прибыл в Астану

В аэропорту казахстанской столицы его встретил глава правительства Олжас Бектенов.

Источник: Пресс-служба премьер-министра Казахстана

АСТАНА, 20 ноя — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Астану с официальным визитом, сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.

В Международном аэропорту Нурсултана Назарбаева его встретил руководитель Кабмина Казахстана Олжас Бектенов.

«В рамках визита 21 ноября запланирован ряд встреч по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества», — говорится в сообщении.

Программа визита предусматривает визита состоятся переговоры Никола Пашиняна с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Кроме этого, в программе также встречи с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым, председателем парламента Ерланом Кошановым, посещение международного центра искусственного интеллекта Alem.ai и Национального музея Казахстана.

