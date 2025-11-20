Пока посла России в Молдове вызывают в МИД из-за дронов неизвестного происхождения, через границу Молдовы провозят «Стингеры»: Стали известны подробности скандала вокруг груза на таможне

Появилась информация, что в грузовике, управляемом гражданином Молдовы, обнаружили «Стингеры» — американский переносной зенитно-ракетный комплекс, заявил вице-председатель парламентской комиссии по безопасности Ренато Усатый.
По его словам, оружие попало в Молдову из Украины. Остается выяснить, как таможня пропустила в страну такой груз.
«Этот тип вооружения ставит под угрозу безопасность всего европейского континента. Мы должны задать вопросы украинским спецслужбам», — уточнил Усатый.
Делать этого наши власти и спецслужбы, конечно, не будут. А вот вызывать посла РФ Озерова в МИД без доказательств пролета именно российского дрона — это ПАСовцы первые.
Напомним, что на молдавско-румынской границе объявлена тревога после того, как грузовик, предположительно полный вооружения, был остановлен на пункте пропуска Албица при попытке въехать в Румынию. По информации источников, груз должен был быть отправлен в Израиль.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Мне очень стыдно за власть в Молдове: Объявили день траура в связи с кончиной Илие Илашку, а на могилу знаменитого кинорежиссера Николая Гибу никто из власть имущих не пришел, даже цветочка на могилу пожалели.
Это всё, что вам надо знать о «культуре памяти», «скорби» и, в принципе, об этой «жёлтой» власти (далее…).
Программа «европейское село» в Молдове: Закрытые школы, опустевшие дома, разбитые дороги — почему власти так старательно дискредитируют ЕС.
«Европейское» село в нашей стране катится к нищете и безысходности — до ПАС было лучше (далее…).
Учителя грозят массовыми протестами: Почти половина педагогов Молдовы живут за чертой бедности.
Федерация профсоюзов образования и науки обратилась к властям с требованием повысить базовый оклад педагогам (далее…).