Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пока посла России в Молдове вызывают в МИД из-за дронов неизвестного происхождения, через границу Молдовы провозят «Стингеры»: Стали известны подробности скандала вокруг груза на таможне

Оружие попало в Молдову из Украины — как таможня пропустила?!

Источник: Комсомольская правда

Появилась информация, что в грузовике, управляемом гражданином Молдовы, обнаружили «Стингеры» — американский переносной зенитно-ракетный комплекс, заявил вице-председатель парламентской комиссии по безопасности Ренато Усатый.

По его словам, оружие попало в Молдову из Украины. Остается выяснить, как таможня пропустила в страну такой груз.

«Этот тип вооружения ставит под угрозу безопасность всего европейского континента. Мы должны задать вопросы украинским спецслужбам», — уточнил Усатый.

Делать этого наши власти и спецслужбы, конечно, не будут. А вот вызывать посла РФ Озерова в МИД без доказательств пролета именно российского дрона — это ПАСовцы первые.

Напомним, что на молдавско-румынской границе объявлена тревога после того, как грузовик, предположительно полный вооружения, был остановлен на пункте пропуска Албица при попытке въехать в Румынию. По информации источников, груз должен был быть отправлен в Израиль.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Мне очень стыдно за власть в Молдове: Объявили день траура в связи с кончиной Илие Илашку, а на могилу знаменитого кинорежиссера Николая Гибу никто из власть имущих не пришел, даже цветочка на могилу пожалели.

Это всё, что вам надо знать о «культуре памяти», «скорби» и, в принципе, об этой «жёлтой» власти (далее…).

Программа «европейское село» в Молдове: Закрытые школы, опустевшие дома, разбитые дороги — почему власти так старательно дискредитируют ЕС.

«Европейское» село в нашей стране катится к нищете и безысходности — до ПАС было лучше (далее…).

Учителя грозят массовыми протестами: Почти половина педагогов Молдовы живут за чертой бедности.

Федерация профсоюзов образования и науки обратилась к властям с требованием повысить базовый оклад педагогам (далее…).