Венгрия потребовала от Украины отчет о коррупции, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 20 ноя — РИА Новости. Венгрия требует от Киева отчета, сколько денег европейских налогоплательщиков ушло коррупционной сети на Украине, где разразился один из крупнейших за всю историю Европы коррупционных скандалов, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Источник: © РИА Новости

«Мы требуем, чтобы Украина показала, на что она направляла деньги европейцев. И мы требуем, чтобы Украина отчиталась, сколько денег европейских налогоплательщиков стало жертвой коррупционной сети. Сколько денег военная мафия отняла у европейского народа, сколько денег из дотаций Евросоюза потребила коррумпированная система власти, действующая на Украине», — сказал Сийярто венгерским журналистам по окончании заседания глав МИД стран ЕС.

Министр подчеркнул, что на Украине сейчас разворачивается «один из самых серьёзных коррупционных скандалов в истории европейской политики».

