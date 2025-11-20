Венгрия потребовала от Украины отчет о коррупции, заявил Сийярто

«Мы требуем, чтобы Украина показала, на что она направляла деньги европейцев. И мы требуем, чтобы Украина отчиталась, сколько денег европейских налогоплательщиков стало жертвой коррупционной сети. Сколько денег военная мафия отняла у европейского народа, сколько денег из дотаций Евросоюза потребила коррумпированная система власти, действующая на Украине», — сказал Сийярто венгерским журналистам по окончании заседания глав МИД стран ЕС.