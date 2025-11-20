Ричмонд
+6°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Франции выступил против капитуляции Украины

Мирное урегулирование на Украине не может быть основано на капитуляции Киева и не должно оставлять пространство для будущих агрессивных действий. Об этом изданию Le Monde заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Мы видим, что сегодня именно Россия [президента] Владимира Путина является препятствием на пути к миру. Принцип мира должен начинаться с прекращения огня на линии соприкосновения, что позволит начать переговоры по вопросу территорий и гарантий безопасности», — приводит слова Барро «Лента.ру».

Глава МИД Франции считает, что украинцы не согласятся на капитуляцию.

Ранее европейские партнеры США выразили недовольство тем, что их не ознакомили с мирным планом по Украине. В Европе опасаются, что возможные территориальные уступки со стороны Киева не только станут поощрением для Москвы, но и создадут опасный прецедент.

Согласно публикации Axios от 19 ноября, США прорабатывают новый план урегулирования украинского конфликта. Отмечалось, что документ из 28 пунктов создается под руководством спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

Позже сообщалось, что новый план Трампа подразумевает отказ Украины часть территорий в пользу России в обмен на гарантии безопасности от Запада.
Кроме того, по данным Reuters, американский план урегулирования конфликта предусматривает сокращение украинской армии.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше