МИД Франции выступил против капитуляции Украины

«Мы видим, что сегодня именно Россия [президента] Владимира Путина является препятствием на пути к миру. Принцип мира должен начинаться с прекращения огня на линии соприкосновения, что позволит начать переговоры по вопросу территорий и гарантий безопасности», — приводит слова Барро «Лента.ру».
Глава МИД Франции считает, что украинцы не согласятся на капитуляцию.
Ранее европейские партнеры США выразили недовольство тем, что их не ознакомили с мирным планом по Украине. В Европе опасаются, что возможные территориальные уступки со стороны Киева не только станут поощрением для Москвы, но и создадут опасный прецедент.
Согласно публикации Axios от 19 ноября, США прорабатывают новый план урегулирования украинского конфликта. Отмечалось, что документ из 28 пунктов создается под руководством спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.
Позже сообщалось, что новый план Трампа подразумевает отказ Украины часть территорий в пользу России в обмен на гарантии безопасности от Запада.
Кроме того, по данным Reuters, американский план урегулирования конфликта предусматривает сокращение украинской армии.