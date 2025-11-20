Ричмонд
+6°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Hill: конгресс был ошеломлен секретным мирным планом по Украине

Администрация Дональда Трампа возобновила усилия по прекращению конфликта на Украине: появился мирный план из 28 пунктов, который застал врасплох сторонников Киева в конгрессе, пишет американская газета The Hill.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Сообщается, что этот план был разработан спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым и обсуждался лишь с несколькими высокопоставленными лицами. Главные сторонники Украины в американском конгрессе пребывали в неведении, утверждает Hill.

Большинство американских законодателей узнали о мирном плане преимущественно из статьей Axios и Financial Times, которые первыми опубликовали его подробности.

«Я не знаю, что это за план из 28 пунктов. Но я рад, что у нас есть план», — сказал сенатор-республиканец Линдси Грэм*, ярый сторонник Киева. Он не преминул добавить что любой план должен подкрепляться твердыми военными обязательствами США перед Украиной и мерами, направленными на то, чтобы лишить Россию возможности финансировать боевые действия. Грэм надеется воспользоваться мирным планом, чтобы продвинуть свой законопроект о введении санкций против стран, которые ведут бизнес с Россией.

«Я только что услышал о плане и не видел никаких подробностей», — сказал сенатор-республиканец Майк Раундз.

Член палаты представителей, республиканец Дон Бэкон раскритиковал администрацию за то, что она якобы вела переговоры с Москвой без участия украинцев и оказывала давление на Киев. «Это похоже на Мюнхен 1938 года», — написал он в соцсети X. Hill поясняет, что конгрессмен имел в виду соглашение, подписанное Германией, Великобританией, Францией и Италией и критикуемое как попытку «умиротворения агрессора».

По версии Hill, Россия надеется на то, что ее военные успехи и коррупционный скандал, связанный с энергетическим сектором Украины, ослабят переговорную позицию Владимира Зеленского. «Ирония судьбы: разоблачение коррупции в команде Зеленского делает мир на Украине гораздо более вероятным», — написал во вторник Дмитриев в соцсети X.

* Грэм признан в РФ экстремистом и террористом

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше