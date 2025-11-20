Hill: конгресс был ошеломлен секретным мирным планом по Украине

«Я не знаю, что это за план из 28 пунктов. Но я рад, что у нас есть план», — сказал сенатор-республиканец Линдси Грэм*, ярый сторонник Киева. Он не преминул добавить что любой план должен подкрепляться твердыми военными обязательствами США перед Украиной и мерами, направленными на то, чтобы лишить Россию возможности финансировать боевые действия. Грэм надеется воспользоваться мирным планом, чтобы продвинуть свой законопроект о введении санкций против стран, которые ведут бизнес с Россией.