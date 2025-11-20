Сообщается, что этот план был разработан спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым и обсуждался лишь с несколькими высокопоставленными лицами. Главные сторонники Украины в американском конгрессе пребывали в неведении, утверждает Hill.
«Я не знаю, что это за план из 28 пунктов. Но я рад, что у нас есть план», — сказал сенатор-республиканец Линдси Грэм*, ярый сторонник Киева. Он не преминул добавить что любой план должен подкрепляться твердыми военными обязательствами США перед Украиной и мерами, направленными на то, чтобы лишить Россию возможности финансировать боевые действия. Грэм надеется воспользоваться мирным планом, чтобы продвинуть свой законопроект о введении санкций против стран, которые ведут бизнес с Россией.
«Я только что услышал о плане и не видел никаких подробностей», — сказал сенатор-республиканец Майк Раундз.
Член палаты представителей, республиканец Дон Бэкон раскритиковал администрацию за то, что она якобы вела переговоры с Москвой без участия украинцев и оказывала давление на Киев. «Это похоже на Мюнхен 1938 года», — написал он в соцсети X. Hill поясняет, что конгрессмен имел в виду соглашение, подписанное Германией, Великобританией, Францией и Италией и критикуемое как попытку «умиротворения агрессора».
По версии Hill, Россия надеется на то, что ее военные успехи и коррупционный скандал, связанный с энергетическим сектором Украины, ослабят переговорную позицию Владимира Зеленского. «Ирония судьбы: разоблачение коррупции в команде Зеленского делает мир на Украине гораздо более вероятным», — написал во вторник Дмитриев в соцсети X.
* Грэм признан в РФ экстремистом и террористом