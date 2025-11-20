Japan Today: в Японии заявили, что переданные Вашингтону ракеты для Patriot останутся в США

Япония производит ракеты-перехватчики Patriot Advanced Capability-3 по лицензии США. Ранее японское правительство ограничивало экспорт оборонной продукции, лицензированной США, только компонентами. Но в 2023 году были введены новые правила, позволяющие поставлять не только детали, но и готовые изделия по запросу страны, выдавшей лицензию на производство.