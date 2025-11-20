Ричмонд
Japan Today: в Японии заявили, что переданные Вашингтону ракеты для Patriot останутся в США

Япония впервые экспортировала в Соединенные Штаты ракеты-перехватчики Patriot класса «земля-воздух». Они будут использоваться исключительно для нужд вооруженных сил США, сообщает японское онлайн-издание Japan Today.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Осведомленные источники сообщили порталу, что экспорт неуточненного количества ракет Patriot был осуществлен по просьбе Соединенных Штатов.

Вашингтон стремится пополнить собственные запасы, которые истощились в том числе из-за военной поддержки Америкой Украины.

Япония производит ракеты-перехватчики Patriot Advanced Capability-3 по лицензии США. Ранее японское правительство ограничивало экспорт оборонной продукции, лицензированной США, только компонентами. Но в 2023 году были введены новые правила, позволяющие поставлять не только детали, но и готовые изделия по запросу страны, выдавшей лицензию на производство.

Представитель Министерства обороны Японии заявил, что ракеты-перехватчики Patriot японского производства будут использоваться только вооруженными силами США и не будут переданы третьим странам.