В МИД назвали соглашение Парижа и Киева виртуальной сделкой

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Соглашение Франции и Украины сроком на 10 лет о поставках многоцелевых истребителей Rafale и систем ПВО является виртуальной сделкой, ведь у Киева нет финансовой возможности оплатить это, а у Парижа нет такого количества единиц техники, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

Макрон и Зеленский подписали 17 ноября декларацию о намерениях, которая предусматривает закупку Киевом у Франции 100 истребителей Rafale, а также систем ПВО SAMP/T.

«Денег на столь крупную покупку, а речь может идти о 20 миллиардах евро, у киевского режима всё равно нет. Равно как и у Парижа нет заявленных объемов техники. Вот такая вот виртуальная интересная сделка. У одного нет денег, у второго нет товара. Но они о чем-то договорились как бы на будущее», — сказала она в ходе брифинга.

Захарова подчеркнула, что намечается одна из крупнейших афер в современной истории, и это при том, что французская сторона осознает, что вся техника, поставляемая на Украину, уничтожается Российской Федерацией.

Ранее французские правые политики Флориан Филиппо и Николя Дюпон-Эньян высказывали мнение, что финансироваться поставки истребителей на Украину будут за счет денег французских граждан.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

