В МИД назвали соглашение Парижа и Киева виртуальной сделкой

«Денег на столь крупную покупку, а речь может идти о 20 миллиардах евро, у киевского режима всё равно нет. Равно как и у Парижа нет заявленных объемов техники. Вот такая вот виртуальная интересная сделка. У одного нет денег, у второго нет товара. Но они о чем-то договорились как бы на будущее», — сказала она в ходе брифинга.