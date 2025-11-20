Германия назвала условие честных переговоров о границах Украины

Россия готова к процессу урегулирования в любой момент, заявляли в Кремле. Комментируя публикации о новом плане Вашингтона, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что нечего сказать чего-то нового по этой теме после саммита президентов России и США на Аляске в середине августа. Москва среди условий мира называла вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отказ Киева от вступления в НАТО и снятие санкций с России. В МИДе выступали против прекращения огня, называя это попыткой помочь Украине выиграть время.