МИД: Токио должен отказаться от антироссийской линии для диалога с Россией

«Наша позиция по ситуации в двусторонних отношениях остается неизменной — восстановление диалога с Токио возможно лишь в случае отказа, не на словах, а на деле, от нынешней антироссийской линии, прекращения попыток нанести ущерб российско-японскому сотрудничеству, конкретных практических шагов, демонстрирующих серьезный настрой правительства Японии на размораживание двусторонних связей», — сказала Захарова.