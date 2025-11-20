Ричмонд
+6°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД: Токио должен отказаться от антироссийской линии для диалога с Россией

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Восстановление диалога России и Японии возможно лишь при отказе Токио от антироссийской линии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

«Судя по публичным заявлениям главы новой японской администрации, недружественный курс Токио в отношении России сохраняется», — отметила Захарова в ходе брифинга.

Она добавила, что этот курс остается прежним, несмотря на звучавшие «со стороны ряда здравомыслящих политиков» Японии, в том числе с опытом пребывания на премьерском посту, мнения о пагубности подобного «деструктивного подхода» для самого Токио.

«Наша позиция по ситуации в двусторонних отношениях остается неизменной — восстановление диалога с Токио возможно лишь в случае отказа, не на словах, а на деле, от нынешней антироссийской линии, прекращения попыток нанести ущерб российско-японскому сотрудничеству, конкретных практических шагов, демонстрирующих серьезный настрой правительства Японии на размораживание двусторонних связей», — сказала Захарова.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше