МИД: Токио должен отказаться от антироссийской линии для диалога с Россией

«Судя по публичным заявлениям главы новой японской администрации, недружественный курс Токио в отношении России сохраняется», — отметила Захарова в ходе брифинга.
Она добавила, что этот курс остается прежним, несмотря на звучавшие «со стороны ряда здравомыслящих политиков» Японии, в том числе с опытом пребывания на премьерском посту, мнения о пагубности подобного «деструктивного подхода» для самого Токио.
«Наша позиция по ситуации в двусторонних отношениях остается неизменной — восстановление диалога с Токио возможно лишь в случае отказа, не на словах, а на деле, от нынешней антироссийской линии, прекращения попыток нанести ущерб российско-японскому сотрудничеству, конкретных практических шагов, демонстрирующих серьезный настрой правительства Японии на размораживание двусторонних связей», — сказала Захарова.