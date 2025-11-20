СМИ: Германия утвердила первую национальную космическую стратегию на 35 млрд евро

В первой стратегии космической безопасности Германии говорится, что она обязуется использовать космос в мирных целях и на основе существующих правил, а также намерена создать космическую инфраструктуру, достаточно мощную, чтобы служить сдерживающим фактором, отмечает Reuters.
Бундесвер, по данным Bloomberg, сформирует «основу национальной архитектуры космической безопасности», для чего создаст центр управления военными спутниками в космическом командовании.
Как уточнил Писториус, стратегия определяет рамки того, как Германия может лучше защитить себя, например от перебоев в подаче сигнала GPS в регионе Балтийского моря. В ней выделяются три основных приоритета: выявление опасностей и угроз, содействие международному сотрудничеству и порядку в космосе, а также усиление сдерживания, обороны и жизнестойкости.
«Космос уже давно является ареной военных конфликтов и экономической конкуренции… Гонка за господство в космосе в самом разгаре. Поэтому тем более важно, чтобы Германия защищала свои интересы», — заявил министр иностранных дел Йоханн Вадефуль.