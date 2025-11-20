Politico: новый мирный план США по Украине ошеломил Запад

«Несмотря на то, что в СМИ публикуются какие-то части нового плана, которые не слишком приятные для Киева, я бы не сказал, что происходит что-то кардинально новое. Это всего лишь очередные разработки Дональда Трампа, коих было уже много. При этом план не отвечает и глобальным целям России, так что он требует серьезной доработки», — заявил политолог.