Bloomberg: план США по Украине предполагает снятие санкций с России

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Агентство Bloomberg со ссылкой на источник передает, что предлагаемый США план по урегулированию на Украине предполагает снятие санкций с России, не уточнив, о каких именно санкциях идет речь.

Источник: © РИА Новости

«Это предложение включает в себя… снятие санкций с России», — говорится в публикации.

При этом агентство не уточняет, о каких санкциях идет речь.

Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября сообщил, что США проводят «тайные консультации» с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор «никаких новаций по теме не было».

По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.

