WP: Зеленский не хочет соглашаться на мирный план США по Украине

«Зеленский не собирается на это соглашаться», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что американский лидер Дональд Трамп направил в Киев министра армии США Дэниела Дрисколла, чтобы тот представил Владимиру Зеленскому разрабатываемый Вашингтоном план по урегулированию конфликта.
Агентство Reuters писало, что Европа выступила против мирного плана США по Украине.
