Главком ВСУ Сырский попросил США расширить дальнобойные возможности Украины

«Трамп не сказал “нет” насчет Tomahawk, и мы слышали положительные слова других людей с американской стороны. Но все зависит от президента. Мы говорили с производителями оружия, не только о Tomahawk, есть другое дальнобойное вооружение, которое нам подходит», — цитирует его «РБК-Украина».