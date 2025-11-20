Ричмонд
Сийярто: ЕС по-прежнему испытывает иллюзии, будто Украина может победить Россию

БУДАПЕШТ, 20 ноября. /ТАСС/. Евросоюз по-прежнему находится в плену глубоких заблуждений, полагая, что Украина может выйти победителем из конфликта с Россией, и поэтому намерен продолжать военную поддержку Киева. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в перерыве совещания глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

Источник: AP 2024

«Очевидно, что европейские политики по-прежнему не хотят мира и сделают все возможное, чтобы не допустить достижения мирного соглашения [по Украине]», — сказал Сийярто в беседе с венгерскими журналистами, которая транслировалась телеканалом М1.

По его словам, «политическая элита в Брюсселе находится в плену иллюзий, рассчитывая, что Украина может выиграть эту войну». «Это очень далеко от реальности, это не более чем иллюзия», — подчеркнул министр.

Он считает, что украинцы могут продолжать войну, если хотят, но их решение «не должно налагать никаких моральных или юридических обязательств на Евросоюз». «Это глубоко противоречит интересам Европы — вкладывать деньги в поставки вооружений и в продолжение этой войны, в которой не может быть победителя», — убежден Сийярто.

По его мнению, вместо того чтобы оказывать военную и финансовую поддержку Украине, страны ЕС должны поддержать миротворческие усилия США. «Думаю, что интересам Европы также отвечало бы скорейшее начало переговоров с Россией, чтобы после достижения возможного американо-российского соглашения Евросоюз не остался в стороне от будущего сотрудничества между Западом и Востоком, которое обещает успех», — заявил венгерский министр.

