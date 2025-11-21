ЕС ввел санкции в отношении четырех силовиков Ростовской области

Под рестрикции попали начальник ГУФСИН по Ростовской области Андрей Поляков, начальник СИЗО № 2 Таганрога Александр Штода, заместитель начальника по безопасности и оперативной работе СИЗО № 2 Таганрога Андрей Михайличенко и заместитель начальника по воспитательной работе СИЗО № 2 Таганрога Андрей Сапицкий.
