Вэнс предложил Москве и Киеву заняться торговлей и туризмом

ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс предложил Москве и Киеву заняться торговлей и туризмом вместо продолжения конфликта.

Источник: Reuters

«Почему, вместо того чтобы убивать, России и Украине не начать заниматься торговлей, ездить друг к другу и устраивать какой-нибудь культурный обмен?» — сказал Вэнс, выступая в аудитории имени Эндрю Меллона в Вашингтоне.

Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября утверждал, что США проводят «тайные консультации» с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор «никаких новаций по теме не было».

По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.

