Лукашенко заявил, что из-за коррупционного скандала Зеленский потеряет власть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в результате коррупционного скандала президента Украины Владимира Зеленского «могут убрать» с поста главы государства. По его мнению, на Украине теперь «вскрыта система, начиная от первого руководителя и заканчивая всеми остальными», что сделало действующую власть уязвимой перед воздействием из-за рубежа. В России по этому поводу есть схожее мнение: председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Зеленского и его окружения «скоро не будет на Украине».