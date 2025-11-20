Кая Каллас призвала подключить Евросоюз к мирному процессу по Украине

Накануне несколько СМИ писали, что США разработали новый план урегулирования на Украине из 28 пунктов. Официально документ представлен не был, но NBC утверждает, что президент Дональд Трамп уже его поддержал. По данным FT, план предполагает отказ Украины от контролируемой ВСУ части Донбасса, сокращение военной помощи Киеву и признание русского языка государственным. Reuters со ссылкой на итоги заседания министров иностранных дел ЕС в Брюсселе писало, что страны Евросоюза (ЕС) выступили против плана США.